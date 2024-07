Un uomo è caduto dalle scale di casa di un amico, facendo un volo di 10 metri. Ha perso la vita a Cermenate.

Uomo cade dalle scale e muore: era a casa di un amico

Una terribile tragedia si è consumata a Cermenate, comune comasco alle porte della Brianza. Nella serata di sabato 6 luglio 2024, poco dopo le 21, un uomo classe ’71 è caduto dalle scale, facendo un volo di ben 10 metri. Sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Cantù. Si trovava a casa di un amico.

Uomo cade dalle scale e muore: ipotesi incidente domestico

Al momento le indagini sono in corso, per cercare di chiarire le dinamiche di questa terribile tragedia. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente domestico è tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, ma nessuna pista è ancora esclusa.