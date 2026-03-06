Il recente video che ritrae Aleix Espargaró mentre sorpassa auto in bicicletta ha acceso un dibattito online. L’ex pilota di MotoGP è finito al centro delle polemiche per le manovre ad alta velocità su strada, mostrando al contempo la maglia del team Lidl-Trek, con cui si era avvicinato al mondo delle due ruote un anno fa.

La breve avventura nel ciclismo professionistico di Aleix Espargaró

Dopo aver chiuso la sua lunga carriera nel Motomondiale, Espargaró ha deciso di dedicarsi al ciclismo, sua passione storica. Il debutto nel Giro d’Austria, a 36 anni, sembrava l’inizio di una seconda carriera promettente, ma una caduta durante la terza tappa e un successivo infortunio lo hanno costretto al ritiro anticipato. Nonostante questo stop, ha continuato a mantenere contatti stretti con il team e a allenarsi con professionisti come Carlos Verona e Juan Ayuso. Anche al Circuito de Getxo ha portato a termine la gara, chiudendo in 57ª posizione, uno dei pochi risultati ufficiali della sua esperienza nel ciclismo professionistico.

Questo passaggio sportivo, seppur breve, mostra la volontà dell’ex pilota di reinventarsi e di esplorare nuove sfide, mantenendo la propria passione per la velocità e lo sport.

L’ex pilota Aleix Espargaró in bici tra le auto: il video che scatena le polemiche

Il video che mostra l’ex pilota di MotoGP Aleix Espargaró mentre sorpassa diverse auto in bicicletta ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti online. Le immagini, diffuse tramite l’account Instagram Museu Vicenç Folgado, riprendono Espargaró durante la discesa del passo Els Àngels, vicino a Girona, indossando la maglia del team ciclistico Lidl-Trek, squadra con cui aveva iniziato a collaborare circa un anno fa dopo aver lasciato la classe regina del motociclismo. Il filmato ha scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza stradale e sull’opportunità di compiere manovre simili, con molti spettatori che hanno sollevato dubbi sulla prudenza dell’ex campione.

Il team Lidl-Trek ha preso posizione ufficiale tramite dichiarazioni al quotidiano spagnolo El País, sottolineando: “Vogliamo essere molto chiari: il comportamento mostrato non riflette i valori o gli standard che ci governano come squadra. Prendiamo la questione molto seriamente e stiamo parlando direttamente con il pilota“. Di fronte alle critiche, Espargaró ha risposto su Instagram cercando di chiarire la situazione: “Devo davvero giustificarmi per aver sorpassato un’auto che viaggiava a 30 km/h su una linea tratteggiata, con una visibilità perfetta? Trovo incredibile che una cosa del genere diventi notizia e finisca su tutti i media… ahahah. Comunque, andiamo avanti“.