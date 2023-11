Alena Seredova: "Ilaria D'Amico? Un supporto in più per i miei figli"

Alena Seredova ha svelato alcuni dettagli sulla sua famiglia e sulla sua vita privata e ha fatto un’inaspettata confessione sul conto di Ilaria D’Amico.

Alena Seredova: la confessione su Ilaria D’Amico

Alena Seredova ha trovato la serenità accanto al marito Alessandro Nasi (padre di sua figlia Vivienne Charlotte) e, a quanto pare, è riuscita a costruire un rapporto armonioso anche con il suo celebre ex, Gigi Buffon (padre dei suoi figli David Lee e Louis Thomas). Nella sua ultima intervista a Gente la Seredova ha confessato perché per lei sarebbe stato importante mantenere un così buon rapporto con il suo ex e, a sorpresa, ha spezzato una lancia a favore di Ilaria D’Amico (la donna con cui lo stesso Buffon la tradì all’epoca della loro unione).

“È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”, ha confessato la modella e showgirl, e ancora: “Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di tutto ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”. In tanti hanno espresso la loro ammirazione per le parole di Alena Seredova che, in più di un’occasione, ha comunque sottolineato che con il suo ex non avrebbe mai realizzato una “famiglia allargata”.