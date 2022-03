Alessandro Basciano su Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié: cosa pensa di loro?

Alessandro Basciano ha parlato delle donne della Casa del GF Vip che gli sono state più vicine. L’ex tentatore, nello specifico, si è sbottonato su Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié. Cosa pensa delle tre?

Basciano su Sophie, Soleil e Jessica

Il Grande Fratello Vip 6 è arrivato a conclusione e i concorrenti sono tornati alla vita reale. Tra loro c’è anche Alessandro Basciano, che nella Casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore. La fortunata è Sophie Codegoni, che ha perso la testa per lui fin dal suo ingresso nel reality. I due sono già andati a vivere insieme, in un appartamento che la mamma dell’ex tronista ha scelto e arredato per loro.

A svelarlo è stata Sophie, intervistata dal settimanale Chi:

“Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure Io spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò”.

Alessandro, ovviamente, è felice come non mai e ha un ottimo rapporto con la suocera. Anche l’ex tentatore, sempre alla rivista di Alfonso Signorini, ha parlato della Codegoni, confermando il suo amore.

Basciano: con Sophie sogna in grande

Basciano è follemente innamorato di Sophie e ha ammesso che era cotto di lei ancor prima di mettere piede al GF Vip. Ha raccontato:

“I primi giorni nella Casa giocavo molto perché avevo il ruolo del tentatore. Mi ero avvicinato a Soleil, che conoscevo già, ma ci vedevamo come amici. È normale che ci sia attrazione, ma non sempre vai oltre, infatti è stata il nostro Cupido. (…) Sono entrato nella Casa con il desiderio di guardare Sophie negli occhi per essere sicuro che le mie sensazioni fossero esatte. Lei ha avuto la mia stessa percezione perché, quando sono arrivato, ha detto in confessionale: ‘È il mio prototipo di uomo’. (…) Dicevo che non l’avrei guardata perché era fidanzata con Gianmaria, ma dopo quattro giorni mi sono dichiarato e stavamo già flirtando di nascosto”.

Insomma, la Codegoni era nel suo destino e adesso non vede l’ora di costruire un futuro con lei.

Le parole su Jessica

Di Jessica Selassié, invece, cosa pensa? In un primo momento la principessa etiope aveva perso la testa per lui, poi, quando ha visto che non c’era storia, ha mollato la presa. Alessandro ha ammesso:

“Jessica era attratta da me e a me piaceva il suo carattere, ma niente di più”.

In conclusione, Basciano ha sottolineato che tra la Selassié e Barù non accadrà mai niente: “Svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi“.