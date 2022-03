Jessica Selassié e Barù dopo il GF Vip: grande delusione per i fan dei Jerù.

Il GF Vip 6 si è concluso con la vittoria di Jessica Selassié. Cosa è successo tra lei e Barù dopo la proclamazione? I fan dei Jerù si aspettavano grandi cose, ma sono rimasti delusi. Giacomo Urtis, infatti, ha documentato i primi attimi dietro le quinte e ciò che è andato in scena è stato piuttosto glaciale.

Jessica Selassié e Barù dopo il GF Vip

Cosa è successo tra Jessica Selassié e Barù dopo il GF Vip? I fan si aspettavano grandi cose, ma si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Cerchiamo di procedere con ordine. La finale del reality più spiato d’Italia, come vuole la tradizione, termina con la proclamazione del vincitore. Subito dopo la diretta si interrompe e i fan si spostano sui social, dove solitamente i concorrenti condividono video interessanti.

Negli anni passati, infatti, si assisteva alla classica festa in albergo, con gli ex Vipponi che facevano baldoria. Quest’anno, invece, c’è stata solo una diretta Instagram di Giacomo Urtis, che è durata poco e ha immortalato pochi attimi interessanti. Uno di questi riguarda Jessica e Barù, ma ha deluso le aspettative dei fan.

I fan dei Jerù delusi

Nella diretta condivisa da Urtis si vede Barù che abbraccia in modo piuttosto freddo Jessica.

Questo scambio d’affetto è durato pochissimo, visto che il nobile toscano, chiamato da una terza persona, si è staccato dalla principessa ed è sparito dalla circolazione. Insomma, anche se la Selassié sperava in qualcosa di più lontano dalle telecamere, Barulino non sembra affatto disposto ad abbandonarsi alla passione. I fan dei Jerù, neanche a dirlo, sono riamasti delusi dal tiepido abbraccio. Non solo, i seguaci si sono detti arrabbiati anche per la scarsa condivisione social degli ex Vipponi.

“Grazie, sono solo sei mesi che vi seguiamo“, si legge su Twitter.

I Jerù non hanno futuro

“Con Barù vedremo. Adesso che siamo fuori perché no? Vediamo se mi chiama se mi cerca…“, ha dichiarato la Selassié ai microfoni del Tg5. Eppure, visto che dopo la diretta del GF Vip non hanno avuto quasi contatti, è scontato pensare che i Jerù non avranno futuro. Jessica, di certo, troverà un ragazzo che la apprezzerà fino in fondo, mentre Barulino riprenderà a spostarsi ‘di fiore in fiore’.