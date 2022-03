Gf Vip, Jessica e Barù si baciano sotto la capanna. La reazione di Signorini

Nel corso della finale del Gf Vip Lulù ha raccontato di un bacio avvenuto tra Jessica e Barù in una capanna. Cosa è successo.

La finalissima del Grande Fratello Vip è iniziata subito con una tensione. Il conduttore Alfonso Signorini è infatti andato dritto al sodo mostrando un breve video nel quale sono state mostrate alcune discussioni avvenute tra le due sorelle Selassié e Barù. Proprio a seguito di ciò Lulù ha puntato l’attenzione su un bacio avvenuto nella capanna tra la sorella e il nipote di Costantino della Gherardesca.

“Le nostre labbra si sono sfiorate”, ha dichiarato Jessica quasi minimizzando ciò che è avvenuto.

Gf Vip, Jessica e Barù si baciano in una capanna

Proprio Jessica parlando del bacio con Barù ha voluto sottolineare come le labbre dei due si siano sfiorate: “Ha capito male, non c’è stato un bacio, non c’è stato un limone, ma le nostre labbra si sono sfiorate”. Dal canto suo il nipote di Costantino della Gherardesca non si è sbilanciato: “Non commento.

In questi giorni ho fatto di tutto per farmi perdonare”.

Adriana Volpe: “Spero che una volta usciti prendano qualcosa insieme”

Anche Adriana Volpe si è unita alla discussione. Interpellata da Signorini l’opinionista si è comunque augurata che, una volta terminata l’esperienza del reality, Jessica e Barù possano rivedersi lontano dalle telecamere magari per mangiare qualcosa insieme. Insomma, ci si chiede che risvolti avrà il rapporto tra i due vipponi.