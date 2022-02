Alessandro Basciano, il tatuaggio e la strana somiglianza con Sophie Codegoni: si conoscevano già?

Alessandro Basciano è entrato al Grande Fratello Vip dopo parecchi mesi dall’inizio. L’ex tentatore di Temptation Island si è subito ambientato e ha perfino trovato l’amore. Nelle ultime ore, però, i fan hanno notato uno strano dettaglio sul suo corpo: ha un tatuaggio che mostra una somiglianza assurda con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: il tatuaggio con Sophie

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, anche se tra alti e bassi, prosegue a gonfie vele. L’ex tentatore, in occasione di San Valentino, le ha perfino scritto una lettera al miele. Nelle ultime ore, però, i fan non si sono concentrati sulla loro sintonia, ma su uno strano tatuaggio del “Vippone”. Alessandro ha il corpo pieno di tattoo, per cui è anche impossibile quantificarli, ma ce n’è uno che è davvero particolare.

Sulla schiena ha impresso il volto di una donna che, con l’indice avvicininato alla bocca, fa segno di tacere. Fin qui nulla di male, d’altronde ognuno sceglie liberamente cosa fare del proprio corpo. Ad aver attivato il chiacchiericcio, però, è la somiglianza assurda della donna con Sophie. Possibile che Basciano se la sia tatuata senza neanche conoscerla?

Alessandro e Sophie si conoscevano già?

Considerando che la donna tatuata sul corpo di Alessandro è davvero identica a Sophie, è normale pensare che i due si siano conosciuti prima del GF Vip.

Entrambi, però, hanno ammesso che prima del reality non si erano mai visti. Ovviamente, viste le esperienze televisive passate, l’uno sapeva dell’esistenza dell’altro, ma le loro strade non si erano mai incrociate. Basciano, anche nel video di presentazione per il programma di Signorini, aveva ammesso di essere molto attratto dalla Codegoni. E’ assurdo, però, pensare che il ragazzo si sia tatuato Sophie per una semplice infatuazione ‘fotografica’.

Pertanto, l’unica soluzione possibile è la casualità.

Una semplice casualità

Molto probabilmente, Alessandro ha scelto di tatuarsi una sua donna ideale e il destino ha voluto che la stessa somigliasse a Sophie. Non a caso, su Twitter in molti difendono Basciano e la Codegoni. Si legge: “Anime che si conoscono da sempre anche senza conoscersi e quando si conoscono davvero si riconoscono“.