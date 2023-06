Alessandro Basciano replica alle critiche per la figlia: ennesima polemica per l'ex Vippone e la compagna Sophie Codegoni.

Ancora polemiche per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Ovviamente, al centro delle critiche c’è il loro atteggiamento nei riguardi della figlia Celine, nata poco più di un mese fa.

Alessandro Basciano: le critiche per la figlia

Dopo le critiche per aver portato in barca la piccola Celine, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finiti al centro di una nuova polemica. I due ex Vipponi sono stati attaccati per l’atteggiamento poco responsabile che hanno con la neonata.

La foto dello scandalo

Alessandro e Sophie hanno condiviso su Instagram uno scatto che li ritrae appena usciti dalla doccia, con la figlia che dorme in braccio alla mamma. Sono tutti e tre avvolti da accappatoi e asciugamani bianchi, per cui non c’è nessuna nudità in bella vista. “Ma forse la bambina vorrebbe dormire con il pigiama … nella sua culla, invece di essere spiattellata nuda mentre dorme?“, ha fatto notare una seguace.

La replica di Alessandro Basciano alle critiche

Basciano, infuriato per l’ennesima annotazione sulla figlia, ha replicato:

“Ah si giusto facciamola dormire senza lavarla. Ma perché non usate il cervello“.

La fan, non contenta, ha risposto: “La bambina sta dormendo palesemente sfinita“. Per il momento, Alessandro ha preferito non continuare ad alimentare la polemica.