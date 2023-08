Alessandro Impagnatiello evirato in carcere dai detenuti: trasportato in ospe...

Alessandro Impagnatiello evirato in carcere dagli altri detenuti: l'omicida di Giulia Tramontano è stato trasportato in ospedale.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alessandro Impagnatiello è stato evirato in carcere da altri detenuti. L’assassino di Giulia Tramontano, agente immobiliare incinta al settimo mese accoltellata qualche mese fa nella periferia di Milano, è stato ricoverato in ospedale.

Secondo Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello oggi opinionista e influencer, Alessandro Impagnatiello è stato evirato in carcere dagli altri detenuti. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che le guardie hanno immediatamente disposto il trasferimento in ospedale. L’uomo è in galera perché ha ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.

L’indiscrezione su Alessandro Impagnatiello

La Canessa, con una serie di Instagram Stories, ha raccontato:

“Mi è appena arrivata una notizia e ve la voglio immediatamente comunicare: vi ricordate di Alessandro, quello che ha ucciso la sua fidanzata Giulia… Ebbene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato… il pise**ino… come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. […] La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita”.

La notizia, come sottolineato dalla stessa Guendalina, non è stata ancora pubblicata dai quotidiani, motivo per cui va letta con le dovute cautele.

Alessandro Impagnatiello evirato in carcere: la “conferma”

L’indiscrezione lanciata dalla Canessa è stata confermata da una sua fan, che le ha scritto:

“Ciao Guendalina, è una notizia verissima, l’ha soccorso una guardia che è marito di una mia cliente… comunque viva la giustizia del carcere”.

Al momento, è bene ribadirlo, non abbiamo notizie ufficiali in merito al trattamento ‘carcerario’ subito da Alessandro Impagnatiello.