Alessandro Impagnatiello aveva un complice: la nuova ipotesi sul caso Giulia Tramontano

Dal sopralluogo che è stato effettuato a casa di Alessandro Impagnatiello emerge un nuovo possibile scenario: il killer non ha agito da solo? Prende sempre più quota l’ipotesi che qualcuno abbia aiutato il barman ad occultare le tracce di sangue di Giulia Tramontano.

Omicidio Gulia Tramontano: Alessandro Impagnatiello aveva un complice? L’ipotesi

Alessandro Impagnatiello ha ucciso a coltellate la sua compagna Giulia Tramontano e il bambino che aveva in grembo e lo ha fatto da solo. Qualcuno, però, potrebbe averlo aiutato nei giorni successivi al terribile femminicidio. È questa la nuova ipotesi che avazano gli investigatori dopo gli sviluppi dell ultime ore. La polizia Scientifica ha setacciato da cima a fondo l’appartamento del barman a Senago e ha fatto nuove scoperte. Ma Impagnatiello ha pulito da solo tutte le tracce di sangue della compagna?

Il pensiero degli investigatori

Da quanto emerge, sembra che gli investigatori siano sempre più convinti che il barman non abbia agito da solo. Per esempio, sembra difficile che Impagnatiello abbia pulito in autonomia il bagno, la vasca bruciata e il garage dall’accumulo di cenere che si era creato: qualcuno di molto vicino a lui potrebbe essergli corso in aiuto nelle ore successive alla morte di Giulia Tramontano.