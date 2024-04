Il 54enne Alessandro Piccinelli era uscito per andare a pesca e non era più rincasato: trovato morto il giorno di Pasqua

Un dramma si è consumato il giorno di Pasqua 2024 a Lizzola, in Alta Val Seriana. Nel paese vicino a Bergamo, un uomo di 54 anni è stato trovato morto. Alessandro Piccinelli era uscito per dedicarsi all’attività che più amava, la pesca, ma dopo qualche ora il suo corpo è stato ritrovato privo di vita.

54enne trovato morto vicino a Bergamo: il decesso di Pasqua

Il 54enne Alessandro Piccinelli era uscito nel corso della giornata di Pasqua per andare a pescare, il suo hobby preferito. Dopo qualche ora, però, l’uomo non era ancora rincasato e i suoi famigliari hanno iniziato a preoccuparsi. Chiamate le autorità, sono subito iniziate le ricerche del disperso.

54enne trovato morto vicino a Bergamo: le indagini

I carabinieri sapevano dove andare a cercare. Aiutati dagli uomini del Soccorso alpino e dai Vigili del fuoco, i carabinieri hanno battuto l’intera zona delle Piane, finchè non hanno rinvenuto il corpo di Alessandro vicino ad un torrente di Lizzola. Per il 54enne, putroppo, non c’era già più nulla da fare: l’uomo era già morto quando è stato trovato. Sono subito iniziate le indagini: per il momento si crede che il 54enne possa essere stato colto da un improvviso malore che lo ha stroncato mentre pescava in solitudine.