Alessandro Venturelli scomparso da Sassuolo, la squadra si mobilita: “La sua foto allo stadio”

Alessandro Venturelli era scomparso il 5 dicembre 2020. La famiglia è fiduciosa e il Sassuolo calcio lo invita allo stadio

Alessandro Venturelli, scomparso ormai da 14 mesi, non è stato dimenticato. La squadra di calcio del Sassuolo, città di Alessandro ha deciso di unirsi alla ricerca del giovane.

Il squadra di calcio del Sassuolo si mobilita per cercare Alessandro Venturelli

Il Sassuolo trasmetterà su tutti i maxi schermi presenti al “MAPEI Stadium – Città del Tricolore“, una foto di Alessandro.

Quest’iniziativa intrapresa dalla società neroverde avverrà domenica 13 febbraio 2022 alle 18:00, in vista del match casalingo contro la Roma. Oltre a trasmettere la foto del giovane, si apprende da Fanpage, che l’allenatore e il capitano del Sassuolo hanno inviato un video al programa “Chi l’ha visto” in cui invitano Alessandro allo stadio a vedere la partita.

Le parole della madre di Alessandro

I genitori non perdono la speranza e sono convinti che il figlio non sia morto, ma sia ancora vivo e stia bene vista la dinamica della sua fuga.

La madre ha dichiarato: “Siamo convinti che Alessandro sia ancora vivo. Nell’ultimo periodo era strano e mi diceva di essere manipolato. Il giorno della sua scomparsa ha preso 35 euro, della biancheria, i documenti, le chiavi dell’auto ed è andato via”.

La dinamica della scomparsa di Alessandro Venturelli

Era il 5 dicembre 2020, quando Alessandro Venturelli è scappato di casa e, da quel giorno di 14 mesi fa, non si sono avute più sue notizie.

Il giovane aveva avuto una lite familiare, per la precisione con la madre ed aveva tentato di fuggire dalla finestra. Il padre, in un primo momento aveva bloccato il giovane figlio impedendogli di scappare. Poco dopo, però, quando la tensione era ormai calata, Alessandro Venturelli ha preso uno zaino ed è andato via. Sono stati molti gli avvistamenti in questi 14 mesi, ma purtroppo nessuno dei profili individuati corrispondeva al giovane di Sassuolo.