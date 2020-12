Alessandro Venturelli, scomparso a 22 anni: “Torna a casa”

L'appello della famiglia di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo a 22 anni.

Alessandro Venturelli è un ragazzo di 22 anni che è scomparso da Sassuolo, in provincia di Modena, il 5 dicembre. Il ragazzo ha con sé i documenti ma non ha portato il cellulare. La famiglia è molto preoccupata e ha diffuso un appello su Facebook per ritrovarlo al più presto.

Scomparso Alessandro Venturelli

Alessandro Venturelli è scomparso il 5 dicembre da Sassuolo. Ha 22 anni ed è stato ripreso da una telecamera mentre usciva di casa con uno zaino nero di pelle sulle spalle.

Indossava un paio di pantaloni della tuta di colore grigio, una felpa con il cappuccio, una giacca di lana beige e un piumino scuro. Il ragazzo è alto 1.70 e ha capelli e occhi castani. Alessandro ha con sé i suoi documenti, ma non ha portato il cellulare. La famiglia sta vivendo giornate di grande preoccupazione e ha diffuso un appello sui social network nella speranza di trovarlo e riabbracciarlo al più presto.

“Ti aspettiamo Ale, ti vogliamo tutti un mondo di bene. Non preoccuparti, non c’è nulla che insieme non possiamo risolvere” ha scritto la famiglia di Alessandro su Facebook. Un appello pieno di disperazione e speranza, che è servito anche a diffondere il più possibile la sua foto. Il post ha ottenuto centinaia di condivisioni sui social e si spera che possa servire per riuscire a rintracciarlo. La famiglia ha sporto denuncia alla Polizia di Sassuolo e ora aspetta delle notizie.

Chiunque avesse informazioni utili sul ragazzo è invitato a chiamare i seguenti numeri: 3385417548; 3483106813; 0536987811 (Polizia). Le istituzioni hanno ribadito l’importanza di una denuncia immediata, per sfatare la falsa convinzione che per denunciare bisogna aspettare 48ore.