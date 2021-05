Alessia Marcuzzi confessa il suo incubo: “Ne sono vittima da anni”

Alessia Marcuzzi ha confessato l'incubo con cui ogni giorno si troverebbe ad avere a che fare sui social.

Alessia Marcuzzi ha confessato per la prima volta di essere perseguitata da alcuni account fake sui social. Uno di questi si spaccerebbe per lei e proverebbe a realizzare delle vere e proprie truffe.

Alessia Marcuzzi: l’incubo social

Come molti altri personaggi tv Alessia Marcuzzi è vittima ogni giorno di account fake che le scriverebbero insulti e minacce.

La conduttrice ha rivelato anche che uno di questi sarebbe arrivato a fingere di essere lei e, a seguire, avrebbe tentato di mettere in atto delle vere e proprie truffe. Fortunatamente il responsabile sarbbe stato identificato e prontamente denunciato alla polizia postale. Oltre a questo la conduttrice ha rivelato che da anni sarebbe vittima di minacce di morte: “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri.

Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso”.

Uno degli account a cui ha fatto riferimento la conduttrice le scriverebbe ogni giorno messaggi colmi d’insulti, e per questo lei sarebbe stata costretta a denunciare tutto alla Polizia Postale.

Alessia Marcuzzi contro gli haters

In più d’un caso la showgirl si è scagliata contro gli haters sui social che, oltre ad averla insultata per le sue foto, spesso se la sono presa anche con le persone che erano con lei in diretta social.

Come molte altre celebrità anche la conduttrice ha affermato di aver sofferto per episodi simili scatenati dai leoni da tastiera.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Nonostante gli episodi di minacce e gli insulti tramite social, Alessia Marcuzzi è felice e serena per quanto riguarda la sua vita privata: lei e Paolo Calabresi Marconi sono più felici che mai di stare insieme e sui social non perdono occasione per dedicarsi i loro messaggi d’amore. La showgirl è mamma di Tommaso (nato durante la sua precedente lovestory con Simone Inzaghi) e di Mia (nata dal suo amore naufragato per Francesco Facchinetti). Oggi sia lei che i suoi ex vivono come una “grande famgilia allargata” e la stessa Alessia Marcuzzi ha confessato che considererebbe le mogli dei suoi ex come sue grandi amiche. “Sembriamo un po’ una famiglia da telefilm. Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con Gaia che con Wilma, sono più amica loro che dei miei ex”, ha confessato.