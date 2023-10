Alessia Marcuzzi, il post su Israele divide i fan: "Non strumentalizzate"

Attraverso i social Alessia Marcuzzi ha espresso la sua solidarietà a Israele e il suo messaggio ha finito per scatenare una polemica social.

Alessia Marcuzzi: il messaggio per Israele

Come altri vip anche Alessia Marcuzzi in queste ore ha voluto esprimere la sua solidarietà al popolo israeliano e il suo dolore per le centinaia di giovani uccisi al rave party durante gli attacchi di Hamas in Israele. “Non posso guardare questi volti e i sorrisi di questi ragazzi senza piangere. Ragazzi uccisi, rapiti o scomparsi nel nulla. Mi immagino il loro terrore, inaspettato, mentre stavano ballando ad una festa. Immagino il dolore dei loro genitori nel non sapere nulla. Poveri ragazzi. In che mondo siamo”, ha scritto la showgirl sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Intanto in molti l’hanno criticata affermando che il suo post fosse “pro Israele” e lei si è sbrigata a replicare affermando:

“Vi prego di non strumentalizzare il mio post sui ragazzi morti e dispersi alla festa rave in Israele. Evidentemente non avete colto il senso di quello che ho scritto: che siano israeliani o palestinesi non importa. Io sono rimasta sconvolta nel vedere quei sorrisi spezzati e sono libera di esprimere la mia sofferenza”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se la showgirl tornerà a parlare della questione via social.