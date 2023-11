Alessia Marcuzzi, l'ironia su Jannik Sinner: la foto lascia tutti senza parole

Alessia Marcuzzi ha condiviso una sua foto sui social in cui è ben visibile la sua inaspettata somiglianza con il campione Jannik Sinner.

Alessia Marcuzzi: l’ironia su Jannik Sinner

Alessia Marcuzzi ha sorpreso I fan dei social con due foto in cui lei e il campione di tennis Jannik Sinner sono ritratti entrambi da bambina e ha sottolineato la loro insolita somiglianza. “Un non so che di famiglia”, ha scritto ironica la conduttrice, e ancora: “A parte gli scherzi complimenti a Sinner, Volandri, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis e’ di nuovo italiana grazie a voi”. Sui social le due foto hanno scatenato l’ilarità dei fan, e c’è chi ha scritto: “Separati alla nascita!”, e ancora: “Alessia Sinner!”.

In tanti hanno lodato per la vittoria dell’Italia alla Coppa Davis e si chiedono se Sinner abbia apprezzato l’omaggio fatto dalla conduttrice nei suoi confronti. Alessia Marcuzzi continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e in tanti non vedono l’ora di saperne di più nei suoi confronti visto che, appena un anno fa, ha annunciato a sorpresa la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. I due non hanno mai parlato pubblicamente delle cause del loro addio.