Tramite il suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha svelato ai fan qual è il suo segreto di bellezza per mantenere la pelle del viso giovane: il ghiaccio. Vediamo in cosa consiste il trattamento e se apporta benefici reali o è solo la moda del momento.

Alessia Marcuzzi: perché immerge il viso nel ghiaccio?

Con una serie di Instagram Stories, Alessia Marcuzzi si è mostrata mentre immerge il viso nel ghiaccio. E’ questo il suo segreto per mantenere la pelle giovane nonostante lo scorrere del tempo. In effetti, possiamo candidamente ammettere che, nonostante abbia superato i cinquant’anni, la Pinella sembra ancora una ragazzina.

Alessia Marcuzzi promuove l’ice facial

E’ bene sottolineare che il trattamento beauty che consiglia di immergere il viso nel ghiaccio non è stato inventato da Alessia Marcuzzi. Tecnicamente si chiama skin icing o ice facial ed è molto usato anche da Vip del calibro di Bella Hadid. Tra l’altro, è uno dei pochi trucchi di bellezza a costo zero, visto che non bisogna fare altro che immergere il volto nell’acqua ghiacciata per 20/30 secondi tutti i giorni.

Viso nel ghiaccio: quali sono i benefici?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: l’ice facial apporta veri benefici oppure si tratta della moda del momento? La vasocostrizione causata dal freddo va a ridurre le infiammazioni e i rossori, riducendo anche le borse sotto agli occhi e migliorando la circolazione sanguigna. Come se non bastasse, restringe i pori dilatati e ha effetto anti-age. Quindi, la risposta è affermativa: dopo il trattamento, l’epidermide è rigenerata, più luminosa, tonica e giovane. Una precisazione, però, è d’obbligo: lo skin icing potrebbe avere effetti più o meno duraturi e visibili in base al tipo di pelle.