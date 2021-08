Alessia Marcuzzi senza veli sugli scogli: la foto manda in tilt i fan

Alessia Marcuzzi è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto senza veli sugli scogli durante la sua vacanza in Grecia.

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo le vacanze del 2021 all’insegna della famiglia e del relax in Grecia. Sui social la showgirl non ha perso occasione per condividere con i fan alcuni scatti del suo fisico mozzafiato.

Alessia Marcuzzi: le foto senza veli

A 48 anni compiuti Alessia Marcuzzi è più bella ed elegante che mai e sui social, durante la sua vacanza in Grecia insieme al marito e a sua figlia Mia, la showgirl non perde occasione per sbalordire i fan col suo fisico da urlo. In una delle foto in questione la conduttrice posa sugli scogli praticamente senza veli: la foto ha fatto il pieno di like tra i suoi fan.

Dopo l’addio a Mediaset la conduttrice ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia e ai suoi impegni legati al mondo beauty.

Da oltre un anno infatti ha fondato la sua linea di prodotti cosmetici naturali, Luce, a cui si dedica con tutta sé stessa.

Alessia Marcuzzi: il marito e i figli

Alessia Marcuzzi ha due figli, Mia e Tommaso, nati rispettivamente dalle sue passate relazione con Francesco Facchinetti e con Simone Inzaghi. Dal 2014 la conduttrice è sposata con Paolo Calabresi Marconi con cui non aveva nascosto che, prima o poi, le sarebbe piaciuto avere un altro bambino.

“Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare”, aveva dichiarato la showgirl in seguito al loro matrimonio. Oggi i due sembrano essere felici insieme ai due figli che la showgirl ha avuto dalle sue precedenti relazioni, e con cui Paolo Calabresi Marconi ha stretto un’importante ed intimo legame.

Alessia Marcuzzi: l’addio a Mediaset

Di recente la conduttrice ha stupito tutti annunciando il suo addio a Mediaset dopo oltre 25 anni di onorata carriera.

La conduttrice ha fatto sapere che la decisione sarebbe stata sofferta e che sarebbe stata solo ed esclusivamente sua. “Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”, aveva scritto via social.