Alex Batty è stato ritrovato in Francia: il ragazzo, oggi 17enne, è scomparso in Spagna durante una vacanza quando aveva soltanto 11 anni. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di mercoledì 13 dicembre a Revel, vicino Tolosa.

Alex Batty ritrovato in Francia, era scomparso da sei anni

A distanza di sei anni dal suo rapimento, Batty è stato finalmente ritrovato a Revel. La procura di Tolosa ha confermato, nella giornata di giovedì 14 dicembre, che l’adolescente si è consegnato di sua spontanea volontà alla polizia francese. Stando a quanto riferito dagli investigatori, il giovane sarebbe riuscito a fuggire da una comunità “spirituale” rurale, situata all’ombra dei Pirenei. Per anni, avrebbe vissuto soprattutto in tende e case mobili.

Il ragazzo è scomparso nel 2017 mentre si trovava in vacanza a Marbella con la madre Melanie, che all’epoca aveva 37 anni, e il nonno David, di 58 anni. I tre sarebbero dovuto tornare a Manchester, dove risiedevano, dopo due settimane ma non hanno mai fatto ritorno a casa.

Scomparsa e ritrovamento: l’ipotesi della setta

A seguito della sparizione, la nonna e tutrice legare di Batty, Susan Caruana, aveva avanzato l’ipotesi che Melanie, David e il bambino si fossero stabiliti da qualche parte in Spagna seguendo “uno stile di vita alternativo”.

Al momento, la procura di Tolosa è convinta che il 17enne sia comparso da solo a Revel. “Il mistero di Alex Batty sta per essere risolto”. È quanto scritto dal quotidiano francese La Dépêche dopo che l’adolescente si è presentato alla polizia francese rivendicando la sua identità. “Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale ai gendarmi che lo hanno accolto, questo ragazzo di 17 anni ha fornito autonomamente la sua identità. Il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quello del britannico rapito nel 2017”, ha scritto ancora il quotidiano.

“Questo giovedì il pubblico ministero di Tolosa ha confermato che si tratta effettivamente di Alex Batty”, ha concluso il giornale.