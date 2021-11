Alex Belli e Soleil Sorge: i sospetti su Delia Duran

Alex Belli e Soleil Sorge, sempre più vicini nella casa del GF Vip, hanno espresso alcuni dubbi in merito a Delia Duran.

Al Grande Fratello Vip Delia Duran, moglie di Alex Belli, si è sfogata per via del feeling sbocciato tra suo marito e Soleil Sorge all’interno del reality show. I due però hanno iniziato a credere che lei sia manovrata.

Soleil Sorge e Alex Belli: i dubbi

Dopo che Alex Belli e Soleil Sorge hanno affermato di credere che Delia Duran fosse “manovrata” da qualcuno, la modella è entrata nella casa del reality show, dove si è sfogata contro entrambi per il loro eccessivo avvicinamento. Inizialmente Delia non era gelosa dell’amicizia sbocciata tra i due, ma ha finito per credere – come molti telespettatori – che quello sbocciato tra i due fosse più che un semplice rapporto tra amici, fatto che l’ha mandata su tutte le furie.

Nonostante l’ira di Delia, Soleil e Alex Belli starebbero continuando a credere che lei sia stata manovrata da qualcuno all’esterno del programma.

Alex Belli: lo sfogo di Delia Duran

Intanto nel salotto tv di Barbara D’Urso Delia Duran è tornata a dirne di tutti i colori su Soleil Sorge, che secondo lei avrebbe tentato di sedurre suo marito: “Gatta morta? Più viva che morta. Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone.

Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito. Non è facile, siamo esseri umani che possono sbagliare. Lui avrà anche sbagliato, ma io gli sto dando una seconda possibilità. Ha le sue debolezze e mancanze d’affetto. Per questo avrà anche sbagliato“, ha affermato Delia Duran.

Delia Duran: il rapporto con Alex Belli

Inizialmente la modella aveva specificato di fidarsi totalmente di suo marito e di non essere affatto gelosa di Soleil Sorge. Lei e Belli si erano rispettivamente inviati messaggi d’amore e entrambi avevano espresso il desiderio di avere un figlio insieme non appena fosse finita l’esperienza del modello nella Casa di Cinecittà. “Sono anni che desidero un figlio, mancanza per la quale non mi sento completamente un uomo”, ha dichiarato Alex Belli, e ancora: “Non penso che questo possa minare il mio rapporto con Delia, allo stesso tempo noi lo desideriamo tanto e so che per una donna è una cosa molto importante.

La storia di Carmen Russo mi ha fatto riflettere.”