Gf Vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli sempre più vicini: il gieffino dichiara di aver bisogno di lei

Alex Belli e Soleil Sorge sembrano non poter fare a meno l'uno dell'altra: le ultime dichiarazioni dei due gieffini

Nonostante la lettera della neo moglie Delia Duran, Alex Belli non sembra affatto intenzionato ad allontanarsi dalla bella Soleil Sorge. Nelle scorse ore la stessa gieffina ha speso splendide parole sull’amico speciale, precisando di essere “energeticamente e mentalmente simili; ci siamo riconosciuti e ritrovati subito.

[…] Siamo molto telepatici“.

Alex: “è inutile negarlo: ci cerchiamo, ci manchiamo”

Lui sta dicendo di tutto per far sembrare che questa amicizia non sia soltanto un’amicizia e lo trovo irrispettoso nei confronti di Delia e di Soleil che è stata chiarissima.

