Grande Fratello Vip 6: Delia Duran possibile nuova concorrente?

Recenti indiscrezioni apparse sui social vedrebbero Delia Duran, moglie di Alex Belli, come possibile nuova Vippona della Casa di Cinecittà

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli continua a restare nel clou delle dinamiche più importanti. Dopo essere finito al centro delle polemiche per l’avvicinamento con Soleil Sorge, l’attore ha avuto nelle scorse ore anche un duro scontro con Aldo Montano, che ha provocato forti disequilibri tra i concorrenti.

Tornando ad ogni modo alla speciale amicizia con l’ex naufraga, il comportamento di Alex ha provocato notevole fastidio nella sua bellissima moglie Delia Duran. Proprio in riferimento alla modella sudamericana, di recente sui social sono apparsi dei rumors che parlerebbero di un suo probabile ingresso nella magione romana.

Delia sbotta contro Alex a Soleil

Il forte feeling tra Alex e Soleil non è passato inosservato agli altri inquilini del GF Vip, così come ai telespettatori, molti dei quali hanno puntato il dito contro i due gieffini.

Anche se l’attore ha precisato di essere solo amico dell’influencer, tuttavia non ha negato che, se fosse stato libero, probabilmente tra loro sarebbe già nato qualcosa. Questo avvicinamento sospetto, come detto, sta tuttavia creando molto dolore il Delia Duran, novella moglie dell’ex volto di CentoVetrine. La stessa ha infatti recentemente pubblicato un post sui social dove ha palesato la propria delusione per il comportamento del marito.

Ed ecco che ora, a svelare i possibili retroscena delle prossime settimane, ci ha pensato Deianira Marzano.

La popolare opinionista napoletana ha infatti ipotizzato che Delia potrebbe entrare nella casa di Cinecittà non solo per un confronto con il marito, ma come nuova effettiva concorrente del reality di Canale 5.