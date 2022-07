Alex Nuccetelli vuota il sacco sulla separazione tra Totti e Ilary e tira in ballo Noemi Bocchi.

Alex Nuccetelli, ospite di Estate in Diretta, ha vuotato il sacco sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex compagno di Antonella Mosetti ha risposto a tutte le domande dei conduttori, comprese quelle su Noemi Bocchi.

Ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nel programma Estate in Diretta, Alex Nuccetelli ha raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex compagno di Antonella Mosetti è amico del Capitano da oltre 20 anni e ha rapporto quotidiani con lui. Alex sostiene di essere intervenuto nella faccenda solo perché Dagospia l’ha indicato come colui che ha presentato Noemi Bocchi a Francesco.

Ha dichiarato:

“Credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, di questa bellezza, di questa solidità. Loro sono stati due ragazzi estremamente favolosi, d’esempio per tanti giovani, dei genitori fantastici che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, veramente cercando di fare apparire in loro delle radici di base. Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti”.