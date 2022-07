Francesco Totti e Ilary Blasi, il video di Chanel non passa inosservato: “Dio mi ha detto che …”

Francesco Totti e Ilary Blasi, le parole della figlia Chanel non passano inosservate

Non è passato inosservato un video pubblicato sui social network da Chanel Totti dopo il divorzio dei genitori. Ecco cosa ha detto e le reazioni del popolo del web.

Chanel Totti dopo il divorzio dei genitori

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno di recente annunciato la fine del loro matrimonio.

Una notizia che ha destato inevitabilmente attenzione, con i riflettori ormai puntati su di loro. Proprio in tale contesto non è passato inosservato un video pubblicato sui social da loro figlia Chanel Totti che su Tik Tok, cantando una canzone del rapper Rhove, “Over the rainbow”, ha affermato: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma“.

Chanel Totti sui social, le reazioni del popolo del web

Mentre canta sembra sia pronta a prendere l’aereo per andare in vacanza in Tanzania assieme ai genitori. Un video che non è passato di certo inosservato, con alcuni che hanno interpretato le parole della canzone come una sorta di allontanamento di Chanel da Totti. Secondo altri, invece, la giovane “sta già pensando di andare a vivere con il papà“.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Con alcuni utenti che hanno colto l’occasione per esprimere la propria vicinanza alla ragazza per quanto sta accadendo. “Spero che vada tutto bene”, ha scritto ad esempio un utente.