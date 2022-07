Noemi Bocchi è stata con un ex tronista, parla lui: “Fu bello”

Un ex fidanzato di Noemi Bocchi ed ex tronista ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla loro storia d'amore.

Da quando il nome di Noemi Bocchi è stato accostato a quello di Francesco Totti, si è scatenato il gossip attorno a lei. Secondo indiscrezioni la presunta nuova fiamma dell’ex Capitano sarebbe stata con un noto ex tronista.

Noemi Bocchi e l’ex tronista

Tra le tante notizie che circolano attorno al nome di Noemi Bocchi ve n’è una riguardante una sua passata liaison con l’ex tronista Gianfranco Apicerni, diventato poi un postino di C’è posta per te. La notizia è stata confermata dallo stesso volto tv che ha rivelato di aver avuto con la Bocchi un amore giovanile durato quasi due anni. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha dichiarato Apicerni, che ha anche precisato di non voler entrare ulteriormente nei dettagli: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”.

La liaison con Totti

Secondo indiscrezioni Francesco Totti e Noemi Bocchi si frequenterebbero già da diversi mesi e solo nelle ultime settimane lui ha annunciato la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Non è dato sapere se proprio la relazione con la Bocchi possa esser stata la causa della rottura tra i due. Il marito della donna, non appena è emerso il gossip sul suo conto, aveva affermato:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie.

Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.