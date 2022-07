Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi: come ha reagito alle foto con Totti?

Come ha regito Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi, alle foto con Francesco Totti? L'uomo rompe il silenzio.

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ha commentato la presunta relazione tra la moglie e Francesco Totti. A differenza di qualche mese fa, però, l’uomo ha preferito centellinare le sue parole.

Mario Caucci su Noemi Bocchi e Totti

Il matrimonio tra Mario Caucci e Noemi Bocchi non è finito a causa di Francesco Totti. I due, però, non sono ancora ufficialmente divorziato, per cui è normale che, con le paparazzate del Capitano e della nuova fiamma, sia finito al centro dell’attenzione anche Caucci. Raggiunto da Fanpage, l’uomo ha così commentato il presunto flirt dell’ex moglie con il Pupone:

“Non ho niente da dire”.

Le dichiarazioni di Mario Caucci

Anche se oggi non ha “niente da dire“, lo scorso febbraio Caucci è stato un tantino più loquace. Quando uscirono le prime fotografie di Francesco Totti e Noemi Bocchi, Mario aveva dichiarato:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.

Il matrimonio tra Caucci e Bocchi

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi. Si sono sposati e hanno avuto due figli. La separazione è arrivata poco più di un anno fa, ma nessuno dei due ha reso pubblici i motivi che li hanno portati a dirsi addio.