Alex Nuccetelli: "Totti ha sofferto per la storia del caffè di Ilary"

Alex Nuccetelli è tornato a rompere il silenzio sulla fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi e su quanto ammesso dalla showgirl nel suo docufilm, Unica.

Alex Nuccetelli: la confessione su Totti e Ilary

Alex Nuccetelli è rimasto uno dei migliori amici di Francesco Totti e, dopo la discussa rottura tra il calciatore e Ilary Blasi, ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione svelando alcuni retroscena (specie visto dopo che l’ex moglie di Totti ha parlato pubblicamente della questione nel suo docufilm, Unica).

“Io penso che Ilary abbia sofferto ma posso assicurare che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. Senza quel caffè magari lui ancora starebbe con Ilary. Francesco quando parla di queste cose posso garantire che non è felice, perché è un uomo estremamente “diverso” da quello che può essere la normalità: c’è anche un pizzico di presunzione in lui, che è difficile da spiegare. Se Francesco voleva bloccare la carriera di sua moglie l’avrebbe fatto dall’inizio: lui non ha mai voluto farlo e non ha mai voluto credere al fatto che lei potesse avere un altro. Un giorno per curiosità ha preso il suo telefono: a me non ha mai detto precisamente ciò che ci ha trovato, anche perché sono stato un po’ estromesso dalla loro ultima casa casa. Io sono stato con loro fino alla casa vicino via Amsterdam e poi dopo non l’ho mai più vissuta”, ha confessato Nuccetelli. Al momento Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Bastian Muller, e in tanti sono curiosi di sapere quali altre sorprese le riserverà il futuro.