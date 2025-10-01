Dopo oltre vent’anni di relazione, Alfonso Signorini ha deciso di fare il grande passo con il compagno, coronando una lunga storia d’amore con il matrimonio. La coppia, tra alti e bassi e lunghi periodi di intenso lavoro, ha saputo ritrovare la propria sintonia, trasformando il progetto di nozze in un simbolo di stabilità e affetto duraturo.

Le parole del conduttore Mediaset al Corriere della Sera.

Simona Ventura prende il timone del Grande Fratello

Alfonso Signorini ha espresso grande soddisfazione per il passaggio di consegne della conduzione del Grande Fratello a Simona Ventura, alla sua prima esperienza al timone del reality. L’ex conduttore ha raccontato di aver seguito con interesse la prima puntata e di essersi sentito felice per la scelta della produzione, soprattutto perché a condurre c’è una sua amica.

Signorini ha sottolineato come, a differenza di altri colleghi che avrebbero potuto percepire il cambio di conduzione come un affronto, lui abbia accolto la decisione con entusiasmo. Il conduttore ha anche spiegato di aver chiesto all’azienda di lasciare il programma, a causa della stanchezza accumulata dopo sei anni intensissimi di conduzione, con settimane di doppie dirette di quattro ore e spostamenti continui tra Milano e Roma.

Il futuro del Grande Fratello Vip resta ancora incerto: Signorini ha dichiarato di essere disposto a tornare alla guida del reality se l’editore deciderà di realizzarlo, ma non ha fretta né certezze sulle sue prossime scelte professionali.

Alfonso Signorini si sposa: chi è il compagno

Questo periodo di pausa gli ha permesso di dedicare più tempo alla vita privata, ritrovando serenità con il compagno Paolo Galimberti. Durante viaggi insieme, tra Alsazia e Foresta Nera, la coppia ha deciso di coronare la loro lunga storia d’amore con il matrimonio, segnando un nuovo importante capitolo della loro vita condivisa.

I due si erano conosciuti nel 2002 tramite una chat online e, nonostante qualche iniziale titubanza, la loro storia si è evoluta fino a diventare un rapporto duraturo e solido. Paolo Galimberti, imprenditore e politico di rilievo in Lombardia, sarà quindi il compagno con cui Signorini festeggerà i 25 anni di convivenza con le nozze, coronando un lungo percorso di vita condivisa.