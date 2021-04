Alimentazione sana: come dimagrire per l’estate

Per la prova costume ed essere preparati, una alimentazione sana è la regola basilare per un fisico tonico.

Tra poco sarà tempo di prova costume e chi non è in forma dovrebbe cominciare, fin da ora, a correre ai ripari in modo da essere pronti per la spiaggia. Per sfoggiare un fisico magro e tonico perfetto per la spiaggia, si consiglia di seguire una alimentazione sana per arrivare preparati.

Vediamo come fare e gli alimenti perfetti per la stagione.

Alimentazione sana

Prima delle vacanze estive, la prova costume è un momento fatidico per molte donne. Per questo è sempre bene ripristinare il proprio stile alimentare seguendo una alimentazione sana che abbia un regime equilibrato e bilanciato.

Bisogna avere il giusto apporto di macronutrienti in modo da soddisfare i bisogni dell’organismo e con il consumo di determinati cibi si aiuta anche a prevenire determinate patologie.

Tutto ciò che s’introduce nell’organismo è poi processato e lavorato per trasformarlo in energia in modo che sia utile per le varie attività che bisogna compiere ogni giorno.

Con alimentazione sana significa introdurre una serie di macronutrienti che sono fondamentali per il benessere. Quindi, dovrebbe essere così suddivisa:

50-55% Carboidrati, che sono fonte di energia, quindi cereali, legumi, ma anche tuberi

10-15% Proteine che devono essere di ottima qualità, quali carne bianca, pesce, uova, ecc.

30-35% Grassi soprattutto di origine vegetale come olio extra vergine d’oliva e la frutta secca.

I cereali sono importanti in quanto apportano le giuste fibre, aiutano a saziare e ridurre l’appetito, oltre a stimolare la motilità intestinale. Le verdure e la frutta sono altrettanto importanti poiché ricchi di tutte quelle vitamine che sono fondamentali per l’organismo e il benessere.

Alimentazione sana: prova costume

In vista delle belle giornate e dell’estate che sta per giungere, bisogna prepararsi per la prova costume e per questa ragione l’alimentazione sana è il regime ideale da consumare per la remise en forme. Il tempo vola, per cui bisogna ritrovare il peso forma senza stressare l’organismo. Per questo motivo, prepararsi fin da adesso è giusto considerando anche i tempi lunghi e la costanza che non deve mai venire meno.

Bisogna concentrarsi su cibi ipercalorici che facciano bene, aiutino e che siano depuranti in modo da eliminare le scorie che si sono accumulate durante i banchetti di Pasqua in cui ci si è lasciati andare a tantissime golosità. Bisogna seguire una alimentazione sana che elimini il junk food, il cosiddetto cibo spazzatura e concentrarsi su cibi più leggeri.

La pasta integrale, le gallette di riso o anche l’insalata di riso, magari fatta in casa sono ottimi pasti da consumare per prepararsi alla prova costume. La verdura, soprattutto se cucinata al vapore o cruda è nettamente migliore da consumare. Per quanto riguarda la frutta, si consiglia di fare attenzione a quella troppo calorica come i fichi o l’uva, ma preferire fragole e le mele che sono diuretiche. La frutta è anche un ottimo spezza fame per lo spuntino del mattino o la merenda del pomeriggio.

Per combattere il gonfiore e la ritenzione idrica, si consiglia di bere anche moltissime tisane depurative e anticellulite, oltre a 1.5-2 litri di acqua al giorno, possibilmente naturale. Infine, potete associare un integratore naturale quale Aloe Vera Slim per la forma fisica.



Miglior integratore da abbinare

Per tornare in forma in prossimità della prova costume, ad alcuni suggerimenti riguardo l’alimentazione sana da seguire, gli esperti e anche i consumatori consigliano di supportare il percorso di dimagrimento con un integratore 100% naturale. Il migliore secondo i risultati ottenuti, tra i tanti presenti in commercio è Aloe Vera Slim.

E’ attualmente l’integratore naturale più associato all’attività fisica e alla dieta grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza di utilizzo. Infatti, per questo, è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che aiuta a tornare in forma in breve tempo grazie al fatto che velocizzi il metabolismo, dreni i liquidi e aiuti, in questo modo, a perdere peso in eccesso. Un integratore pensato per la forma fisica, in quanto velocizza il metabolismo e brucia le calorie, ma anche perché stimola le funzionalità digestive ed epatiche.

Ha proprietà depuranti per il fegato, i reni e l’intestino, oltre a mantenere la forma per molto tempo. Placa il senso di appetito in modo da non abbuffarsi troppo.

Consigliato, non solo per queste proprietà, ma anche perché rispetto ad altri integratori in commercio, non causa controindicazioni o effetti collaterali, infatti si basa su elementi naturali che sono:

Aloe vera : l’ingrediente principale da cui deriva il nome del prodotto, migliora la funzionalità digestiva ed epatica, stimola il metabolismo agevolando la regolarità intestinale

: l’ingrediente principale da cui deriva il nome del prodotto, migliora la funzionalità digestiva ed epatica, stimola il metabolismo agevolando la regolarità intestinale Tè verde: un brucia grassi naturale che brucia le calorie permettendo di perdere peso rapidamente e in modo sano.

Si consiglia di prenderne alcune compresse dopo i pasti principali insieme a dell’acqua per attaccare sin da subito i cumuli adiposi ed evitare che possano riformarsi.

Un prodotto che possono assumere tutti proprio per i benefici che è in grado di apportare.

Per chi volesse compare questo prodotto, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici oppure negli e-commerce perché è un prodotto originale ed altamente esclusivo. Per chi fosse interessato può farlo sul sito ufficiale (cliccando qui). L’integrator stagionale e è in offerta al prezzo di 49,99€ per 4 confezioni, anziché 196€ con la spedizione gratis. Per pagare, sono accettate le seguenti forme: Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente al contrassegno alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.