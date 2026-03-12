Allagamenti all'aeroporto di Roma, il video del terminal di Fiumicino diventa virale

Un violento temporale ha colpito Roma il 12/03/2026 provocando allagamenti in città e danni nell'area dell' aeroporto di Fiumicino , come mostrano i video pubblicati online

Un violento episodio di maltempo ha interessato Roma nella giornata di giovedì 12 marzo 2026, con fenomeni imprevedibili e intensi che in pochi minuti hanno messo in difficoltà la mobilità urbana. Testimonianze e video diffusi sui social documentano strade trasformate in corsi d’acqua e, in almeno un caso, l’acqua che è penetrata all’interno del aeroporto di Fiumicino, provocando scene di disagio e la condivisione virale del materiale video.

La perturbazione si è manifestata come una vera bomba d’acqua, un evento caratterizzato da precipitazioni intense concentrate in un breve arco temporale che possono generare allagamenti improvvisi. In alcune zone, soprattutto a sud della città e lungo il litorale, sono state segnalate anche grandinate che hanno aumentato le difficoltà per automobilisti e servizi pubblici.

Cosa è successo sulle strade di Roma

Nel primo pomeriggio il cielo si è oscurato rapidamente e la pioggia ha cominciato a cadere con violenza: il risultato è stato l’accumulo d’acqua sulle carreggiate, con molte vie che si sono trasformate in veri e propri canali temporanei. Il traffico ha subito forti rallentamenti; code e difficoltà negli incroci sono state segnalate in più quartieri. La situazione ha creato disagi non solo agli automobilisti ma anche al trasporto pubblico, con corse ritardate o deviate per evitare le aree più colpite.

Danni e criticità

Oltre agli inconvenienti alla viabilità, sono emerse criticità legate alla gestione delle acque piovane: tombini intasati e scarsa defluenza hanno favorito l’accumulo nei punti più bassi delle strade. In alcune zone il maltempo ha impedito i normali spostamenti, costringendo residenti e pendolari a trovare percorsi alternativi. Il fenomeno, tipico delle tempeste localizzate ad alta intensità, mette in evidenza la vulnerabilità di infrastrutture e sistemi di drenaggio urbano in presenza di precipitazioni eccezionali.

La situazione all’aeroporto di Fiumicino

Tra i luoghi più discussi c’è stato il aeroporto di Fiumicino, dove un video mostra l’acqua penetrare all’interno di aree del terminal. Le immagini, condivise rapidamente, hanno evidenziato sacche d’acqua in zone normalmente protette. Anche se non tutte le riprese documentano danni gravi, la visibilità delle scene ha amplificato la percezione dell’emergenza e suscitato interrogativi sui sistemi di protezione delle infrastrutture aeroportuali.

Impatto sui voli e sui passeggeri

Nel breve periodo i disagi all’interno del terminal hanno potuto generare ritardi nei controlli e nelle operazioni di imbarco, oltre a creare preoccupazione tra i passeggeri presenti. Le autorità aeroportuali e i gestori hanno dovuto attivare verifiche per valutare l’entità degli allagamenti e intervenire con misure di sicurezza. È importante distinguere tra immagini spettacolari e danni strutturali reali: molte volte il materiale video mostra situazioni localizzate che vengono però percepite come sistemiche.

Allerta meteo e indicazioni per i cittadini

Le previsioni e gli avvisi meteorologici avevano anticipato un peggioramento: già nella mattina era stata emessa un’allerta gialla per il Lazio, con validità stimata tra le 12 e le 18 ore successive. L’avviso prevedeva precipitazioni sparse, con possibilità di rovesci e temporali, e segnalava che alcuni fenomeni potevano risultare più intensi e localizzati. Le autorità hanno raccomandato prudenza, di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite e di prestare attenzione ai messaggi della Protezione Civile.

Per muoversi in sicurezza in casi simili è utile seguire alcune semplici precauzioni: limitare l’uso dell’auto in presenza di allagamenti, non attraversare zone sommerse a piedi o in auto, e seguire aggiornamenti ufficiali su stato delle strade e funzionamento dei servizi. In situazioni con grandine, poi, è consigliabile cercare riparo per proteggere veicoli e persone dai chicchi di ghiaccio.

Conclusioni e monitoraggio

L’evento del 12/03/2026 ricorda come fenomeni intensi e rapidi possano mettere alla prova le città e le loro infrastrutture. Le immagini provenienti dal aeroporto di Fiumicino hanno contribuito a un’ampia discussione pubblica, ma la gestione dell’emergenza rimane affidata a istituzioni e servizi locali che continuano a monitorare la situazione. Restare aggiornati attraverso canali ufficiali e adottare comportamenti prudenti rimane la migliore risposta per cittadini e viaggiatori.