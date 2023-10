Parigi, evacuata per la terza volta in pochi giorni la Reggia di Versailles: ...

Parigi, evacuata per la terza volta in pochi giorni la Reggia di Versailles: ...

Ancora un allarme bomba alla Reggia di Versailles: si tratta del terzo falso allarme in pochi giorni. Aumenta la paura in Francia.

Cresce l’isteria in Francia mentre lo spettro degli attacchi terroristi di matrice islamica incombe sul Paese e sull’Europa intera: è in questo delicato contesto che è stato segnalato un nuovo allarme bomba alla Reggia di Versailles. Si tratta del terzo falso allarme in pochi giorni.

Allarme bomba a Versailles: è il terzo falso allarme

Il terzo allarme bomba che ha travolto Versailles è scattato nella tarda mattinata di mercoledì 18 ottobre. A seguito della segnalazione, la Reggia che sorge nel cuore di Parigi è stata evacuata per la terza volta in pochi giorni. La prima allerta in tal senso, infatti, risale allo scorso sabato 14.

Ultimati i controlli presso lo sfarzoso edificio storico, le autorità competenti hanno dichiarato la zona sicura. La struttura ha quindi riaperto le sue porte al pubblico circa due ore dopo l’evacuazione, intorno alle 14:45.

La prefettura: “Tutti i dubbi sono stati fugati”

In merito al terzo allarme bomba che si è abbattuto sulla Reggia di Versailles, la prefettura ha spiegato che “tutti i dubbi sono stati fugati” e hanno precisato che si trattava soltanto di un “falso allarme”.

Ricevuta la segnalazione, verso le ore 13:00 di mercoledì 18, il personale e i visitatori sono stati fatti evacuare. In un primo momento, a nessuno dei presenti è stato svelato il motivo per il quale si stava procedendo ad allontanare tutti dall’edificio. La medesima circostanza si è verificata lo scorso sabato e nella giornata di martedì 17 ottobre. Il livello di allerta è stato innalzato in tutta la Francia.