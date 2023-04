Nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile, è scattato un allarme bomba alla scuola Marymount, in zona Flaminio, a Roma. L’edificio è stato completamente evacuato in via precauzionale, per un totale di 900 persone, tra studenti, docenti e personale scolastico.

Un allarme bomba è scattato presso la scuola Marymount, in zona Flaminio, a Roma, nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile 2023. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale, per un totale di 900 persone tra studenti, docenti e personale scolastico. Le forze dell’ordine si sono recate alla scuola internazionale cattolica in via di Lilla Lacuali, nel centro storico. A far scattare l’allarme sarebbe stata una telefonata anonima arrivata intorno alle ore 8.33, che però non ha segnalato il punto preciso o un oggetto in particolare. A quell’ora studenti e personale scolastico di turno erano già entrati per prendere parte alle lezioni.

Artificieri al lavoro nella scuola Marymount

L’edificio scolastico è stato controllato. Sul posto hanno lavorato la polizia e gli artificieri, con l’aiuto dei cani antiesplosivi. Non è stata comunicata la presenza di nessun oggetto che possa far pensare ad un ordigno, come una borsa o una valigetta, ma sono stati controllati tutti gli ambienti, alla ricerca di qualcosa di sospetto. I poliziotti stanno svolgendo la bonifica, per accertarsi che non ci siano esplosi. Alla fine studenti e personale scolastico potranno rientrare a scuola e proseguire le attività. Presenti a supporto delle operazioni della Polizia di Stato anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia, che hanno chiuso precauzionalmente al transito di veicoli e pedoni via di Villa Lauchli, per la sicurezza dei cittadini.