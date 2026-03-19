Epatite A colpisce la Campania: oltre 130 casi da inizio 2026

Boom di casi di Epatite A in Campania, che tipo di virus è, la sua durata e come si cura in modo efficace.

La Campania sta combattendo una vera e propria epidemia di Epatite A che da inizio anno ha messo in ginocchio le strutture ospedaliere della regione, in particolare quelle della città più popolata ovvero Napoli. Scopriamo che tipo di virus è, come si trasmette ed i metodi per evitarlo.

Epatite A, che tipo di virus è

L’epatite A è un’infezione acuta del fegato che si trasmette per via oro-fecale e principalmente viene assorbita dall’uomo attraverso l’ingestione di cibi o liquidi contaminati.

Il virus si può manifestare anche diversi giorni prima del contagio effettivo ed il periodo di incubazione può variare da 15 giorni per i casi meno gravi a oltre 50 in chi fa fatica a debellarlo.

La sintomatologia si manifesta con episodi di febbre, nausea, urine scure, dolori addominali e ittero.

Attenzione al cibo crudo

Per l’istituto regionale della prevenzione dell’ASL campano attenzione massima va rivolta al cibo crudo ed in particolare ai molluschi bivalvi ed a tutto ciò che orbita intorno a questo tipo di alimento.

Come riportato dal Corriere.it per evitarne il contagio bisogna non mangiare molluschi crudi o comunque poco cotti.

Non solo i molluschi, un altro alimento che può portare al contagio con il virus sono i frutti rossi, in particolare i frutti di bosco. Se freschi vanno lavati sotto acqua potabile e se surgelati vanno fatti bollire per almeno due minuti.

Importante non servirli crudi in dolci, semifreddi, yogurt e macedonie.

Secondo gli esperti Il miglior metodo per la prevenzione resta la vaccinazione, per questo motivo è importante rivolgersi al medico curante per capire se è il caso di farla così da tutelare la propria salute.