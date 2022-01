Allerta meteo 11 gennaio, Protezione Civile: neve in Calabria e Sicilia e venti forti al Centro-Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per martedì 11 gennaio 2022.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata dimartedì 11 gennaio. In Italia, infatti, saranno presenti forti venti al Centro-Sud e nevicate in Calabria e Sicilia, anche in collina.

Allerta meteo Protezione Civile per martedì 11 gennaio: neve in Calabria e Sicilia e venti forti al Centro-Sud

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni, ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per martedì 11 gennaio, che estende quello precedentemente diffuso per la giornata di lunedì 10 gennaio. Nelle prossime ore, è attesa un’area di bassa pressione che stazionerà sull’Italia. La perturbazione porterà venti impetuosi con intensità fino a burrasca nell’area centromeridionale dell’Italia e nevicate fino in collina in Calabria e in Sicilia.

Le Regioni centromeridionali, inoltre, saranno caratterizzate dal verificarsi di criticità idrauliche e idrologiche.

Allerta meteo Protezione Civile per martedì 11 gennaio: nevicate anche a bassa quota

In considerazione dell’instabilità climatica prevista per la giornata di martedì 11 gennaio, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di pubblicare un avviso di condizioni metereologiche avverse.

Tra i principali fenomeni attesi a partire dal pomeriggio di lunedì 10, è stata segnalata la presenza di nevicate fino a quota 600-800 metri nelle aree centrosettentrionali come la Calabria e la Sicilia, connotati da apporti al suolo moderati.

Le nevicate saranno particolarmente abbondanti in alcune aree localizzate situate a quote superiori ai 1.000 metri, con particolare attenzione al versante ionico della Sila. Per quanto riguarda quota neve, nel corso della giornata di martedì 11, si assisterà a un graduale rialzo oltre i 1.100-1.300 metri.

Allerta meteo Protezione Civile per martedì 11 gennaio: allerta gialla per Abruzzo, Calabria e Sicilia

Oltre alle nevicate, la giornata di martedì 11 gennaio si contraddistinguerà per venti da forti a burrasca che si abbatteranno principalmente nelle Regioni del Centro-Sud, con particolare attenzione a Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

Le raffiche, tendenti a burrasca forze, si concentreranno principalmente lungo i settori costieri e appenninici. Ai forti venti, infine, si accompagneranno mareggiate in prossimità delle coste esposte.

In considerazione dei fenomeni metereologici attesi per la giornata di martedì 11 gennaio, quindi, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per l’Abruzzo, la Sicilia e alcuni settori della Calabria.