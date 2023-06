Allerta meteo gialla e arancione venerdì 30 giugno, piogge e temporali in It...

Sono diverse le regioni a rischio secondo la Protezione Civile, che ha diramato un’allerta meteo gialla per venerdì 30 giugno 2023.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla e arancione per la giornata di venerdì 30 giugno 2023. L’allerta interesserà tre Regioni, con particolare attenzione alle zone del Centro-Nord.

Il maltempo continua in Italia: tornano le allerte arancioni

Il maltempo continua in Italia. Dopo le piogge e i temporali che si stanno abbattendo sul Paese da mercoledì 28 giugno, nella giornata di venerdì 30 torneranno non solo le allerte meteo gialle ma anche quelle arancioni. L’ultimo giorno del mese di giugno, infatti, si connoterà per il passaggio di una perturbazione che travolgerà soprattutto le Regioni del Centro e del Nord Italia.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla e arancione venerdì 30giugno 2023: le Regioni a rischio

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, le regioni che saranno maggiormente in balia del maltempo saranno diverse. Sotto stretta osservazione sarà la Toscana, dove è stata diramata un’allerta meteo arancione.L’allerta meteo gialla, invece, riguarderà altre dieci Regioni ossia alcuni settori del Trentino-Alto Adige, l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria e l’Umbria.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.