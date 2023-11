La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo gialla per martedì 28 novembre 2023. L’ondata di maltempo che si è recentemente abbattuta sulla Penisola, quindi, persiste. Quali sono le Regioni a rischio?

Allerta meteo gialla martedì 28 novembre 2023

Dopo un autunno vissuto all’insegna di temperature anomale e sicuramente lontane dalla media stagionale, l’inverno sembra ormai essere arrivato in Italia. Nelle prossime ore, una nuova perturbazione stazionerà sulla Penisola, colpendo soprattutto le Regioni del Centro e del Sud tra la serata di lunedì 27 e la giornata di martedì 28 novembre. Il Nord, invece, sarà coinvolto dal maltempo in modo meno incisivo anche se si verificheranno nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le Regioni indicate dalla Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico sulla Calabria; per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria; per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.