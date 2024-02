Allerta meteo in Italia: le regioni interessate

Allerta meteo in Italia: le regioni interessate

Il maltempo sta arrivando in Italia, dove nel weekend assisteremo ad alcuni fenomeni che hanno portato gli esperti a parlare di allerta meteo.

Dopo un inizio abbastanza timido, l’inverno sta ora arrivando nelle regioni italiane con fenomeni che vanno dalla pioggia debole fino alla tempesta, il tutto accompagnato da vento fortissimo. Nel weekend non migliorerà, tanto che si parla di allerta meteo.

Allerta meteo in Italia

La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione in alcune regioni italiane. Il weekend che precede San Valentino sarà particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico, specialmente in 11 regioni.

Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e con forti raffiche di vento.

Nel comunicato apprendiamo come sul nostro Paese si stia abbattendo una perturbazione che arriva dall’Atlantico e che ha raggiunto le regioni settentrionali italiane portando alle prime piogge.

Tali fenomeni si intensificheranno anche al centro-sud, colpendo in particolare le regioni tirreniche, molisane e abruzzesi.

In collaborazione con le regioni interessate dall’allerta meteo, la Protezione Civile ha invitato ad attivare sistemi di protezione per mettere in sicurezza i cittadini e quindi evitare quanti più disagi possibili.

Le regioni interessate dall’allerta meteo

L’avviso diramato dalla Protezione Civile riguarda molte regioni dei settori nord e centrale, come: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

Già dalla giornata di venerdì 9 febbraio abbiamo visto un cambiamento, che si farà consistente ancora di più nel corso di sabato e domenica, in particolare nelle ore pomeridiane.

Coinvolte a partire dalla giornata di sabato, anche Lazio, Molise, Abruzzo e Campania. Qui i fenomeni saranno intensi, con frequente attività elettrica, tanto vento e possibili grandinate.

Le regioni del su coinvolte nell’allerta meteo sono la Sicilia e la Puglia, dove ci saranno delle mareggiate lungo le coste.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata l’allerta arancione per rischio idrogeologico sulle stesse regioni menzionate, nonché su Sardegna e Umbria.