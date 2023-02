Protezione Civile, diramata un'allerta meteo rossa per la Sicilia

La giornata di venerdì 10 febbraio sarà ancora una volta segnata dal maltempo, almeno nel Sud Italia.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per la regione Sicilia: l’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Previsioni meteo, è allerta rossa in Sicilia: si attende forte maltempo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dirmato, sulla base delle previsioni meteo disponibili, un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alcune regioni italiane. In particolare, il maltempo non molla la presa sul Sud Italia e sulla Sicilia. La regione insulare, infatti, è in allerta rossa.

Nella giornata di domani sono previste possibili raffiche di vento forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale. Il vento porterà il mare ad essere particolarmente agitato, sono previste forti mareggiate sulle coste interessate dalla perturbazione.

Maltempo nel Sud Italia

Se la zona meridionale della Sicilia è in allerta rossa, sono previste un’allerta arancione nell’area centrale dell’isola e un’allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

In queste settimane, il meteo sarà fortemente condizionato da un ciclone mediterraneo in arrivo direttamente dal Nord Africa: aumenta il rischio di formazione di un Mediterranean Hurricane.