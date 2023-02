Un dramma è accaduto nella città di Senago, nel Milanese, dove un uomo ha avuto un terribile incidente sul lavoro.

Ecco cosa è accaduto e le condizioni dell’infortunato. Non c’è un freno agli incidente sul lavoro.

Senago, drammatico incidente sul lavoro: gravemente ferito un operaio

Un uomo di 39 anni stava lavorando ad un macchinario nella azienda dove è impiegato: l’azienda Cemp. Erano le 16.30 di oggi 9 febbraio 2023, quando a in via Piemonte 16, a Senago, il 39enne ha riportato un trauma cranico ed un grave danno ad uno degli arti superiori.

Un ambulanza del 118 è giunta immediatamente sul luogo del sinistro e l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Una volta arrivato in ospedale i medici hanno constatato la criticità della situazione e, per evitare i danni e salvare la vita all’operaio, hanno optato per l’amputazione dell’arto ferito. Le condizioni del 39enne sono ancora critiche.

Continuano gli incidenti sul lavoro

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro.

Il 2023 è iniziato da poco meno di un mese, ma i sinistri sul posto di lavoro continuano ad aumentare. Solo ieri, 8 febbraio 2023, in Liguria, a Savona, un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da due autobus mentre stava lavorando.