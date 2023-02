Incidente sul lavoro a Verona: operaio cade in una cisterna e muore

Tragico incidente sul lavoro a Verona.

Un operaio ha perso la vita dopo essere caduto in una cisterna. Sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Quando è stato estratto dalla cisterna l’uomo aveva già perso la vita.

Incidente sul lavoro in provincia di Verona

Il fatto è accaduto nella mattinata del 3 febbraio a Pressana in provincia di Verona. Il 50enne è caduto in una cisterna. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del fuoco per prestare soccorso, ma purtroppo il loro intervento non è servito a niente.

L’uomo, infatti, è stato estratto dalla cisterna già privo di vita.

Autotrasportatore perde la vita

La vittima dell’incidente è un autotrasportatore 50enne della Berti Group, un’azienda che effettua la lavorazione, la raccolta e lo stoccaggio di granaglie e cereali. L’identità dell’uomo non è stata resa nota.

Intorno alle 9:30 è stato dato l’allarme e subito dopo sono stati chiamati i soccorsi del 118. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, un’autoaumbulanza e un’automedica.

Nel frattempo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Indagini sulle dinamiche dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno indagando su come sia accaduto l’incidente. Dalle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe caduto nella cisterna del suo camion nel quale avrebbe dovuto caricare cereali.

Non è chiaro come abbia fatto a cadere nella cisterna. Si è ipotizzato che sia inciampato. L’uomo sarebbe morto per i traumi dovuti alla caduta e per aver sbattuto la testa nella cisterna.