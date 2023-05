Allerta meteo, nuovo ciclone sull'Italia: a rischio Sicilia, Sardegna e Toscana

Ancora maltempo sparso in tutta Italia, ma alcune novità potrebbero arrivare già la prossima settimana

Prosegue l’allerta meteo in Italia, in particolare questo fine settimana verrà maggiormente esposte al maltempo le regioni del Piemonte e le isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Previste piogge sparse e persistenti. Un maggio tempestoso che continua a mettere in ginocchio il Belpaese.

Il precedente ciclone tunisino aveva infatti portato nubifragi sul fianco orientale della penisola, questa volta una nuova bassa pressione maghrebina andrà a colpire il fianco occidentale. Intanto già da oggi nel mirino una risalita del maltempo dalla Sicilia verso Sardegna, Toscana e Nord-Ovest.

Le temperature resteranno su valori autunnali, sintomo di un’estate che continua a non arrivare, almeno al Nord. Al meridione invece la componente nordafricana del ciclone farà alzare leggermente il termometro. Il weekend, comunque, sarà all’insegna di piogge diffuse, specialmente in Piemonte.

Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi da questo fine settimana, all’insegna del maltempo più o meno sparso:

Venerdì 19 maggio. Al Nord: instabile con maltempo al Nordovest. Al Centro: piogge su Toscana e Sardegna, sparse altrove. Al Sud: molte nubi, piovaschi notturni in Sicilia.

Sabato 20 maggio. Al Nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà parzialmente anche altrove. Al Centro: piogge diffuse. Al Sud: piogge diffuse, meno sulla Sicilia.

Domenica 21 maggio. Al Nord: piogge e rovesci sul Nord-Ovest, sole e caldo altrove. Al Centro: piogge sparse sulle tirreniche e in Sardegna. Al Sud: rovesci sparsi, specie su Sicilia e

Calabria.

Tendenza: instabilità temporalesca al Centro-Sud almeno fino a metà della nuova settimana. Più caldo al Nord e in Toscana.

Novità dalla prossima settimana

Attenzione però alla prossima settimana: una sensazione improvvisa di caldo potrebbe invadere alcune località italiane, in particolare al settentrione e in Toscana, dove il termometro potrebbe viaggiare sui 25°C e i 30°C.

Il caldo potrebbe dunque arrivare del tutto a sorpresa, dopo giorni in cui maggio è sembrato più un dicembre fuori tempo massimo. Da Roma in giù comunque le temperature dovrebbero mantenersi ancora su valori come quelli attuali.