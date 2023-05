Allerta meteo: quali sono le regioni a rischio oggi 18 maggio 2023

Diramata per oggi, martedì 18 aprile, in sette regioni del Centro-Sud dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico

Il maltempo non dà l’aria di voler cessare. La perturbazione che da giorni sta investendo la parte centro-meridionale dello Stivale continuerà a portare precipitazioni su molte regioni del sud e del centro anche nella giornata di oggi, martedì 18 maggio. Diramata dalla Protezione civile un’allerta gialla in sette regioni. Ecco di seguito i dettagli dell’allerta.

Le sette regioni a rischio

Si tratta della seconda importante perturbazione attiva sulla penisola dall’inizio del mese di maggio. Iniziata lo scorso fine settimana, prosegue lentamente il suo transito verso est e ciò prolungherà ancora di qualche giorno le condizioni di maltempo su molte aree del Paese con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Le regioni considerate a rischio dalla Protezione civile per la giornata di oggi e per cui è stata diramata un’allerta meteo gialla sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

Rischio idraulico in Calabria

Alle sette regioni appena elencate, si aggiunge in coda la Calabria, nella quale è stata segnalata un’allerta gialla per rischio idraulico. Ricordiamo che il quadro meteorologico e delle criticità previste sullo Stivale è aggiornato quotidianamente dalla Protezione civile nel bollettino delle Criticità meteo-idro, nel quale sono indicate in tempo reale tutte le regioni interessate dalle varie allerte meteo.