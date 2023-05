Maltempo Emilia-Romagna, Faenza ancora sommersa: residenti salvati a nuoto

«Tutti coloro che si trovano al piano terra devono lasciare le proprie abitazioni». La voce dell’altoparlante rimbomba per i vicoli del centro di Faenza. L’ondata di maltempo ha portato al collasso la città romagnola, vittima ieri di un grave evento alluvionale.

L’invito a salire sui tetti

Si temeva il peggio, e il peggio è arrivato. La giornata di ieri, martedì 16 maggio 2023, è finita purtroppo come previsto: ponti sul Lamone chiusi e zona rossa con più acqua di due settimane fa. Alle ore 20 circa, il fiume della città ha abbattuto il muretto contenitivo all’altezza di via Renaccio, invadendo così tutta la zona del parco Calamelli. Sul lato opposto, è riuscito a penetrare all’interno del borgo ben oltre la zona rossa, arrivando in corso Europa e in via De Gasperi. Alle 21:30 il Comune ha invitato i residenti a «salire anche sui tetti se necessario»: ricordiamo a tal proposito il salvataggio di tre persone al primo piano da parte dei carabinieri a nuoto.

Le vittime

Sale a sei il bilancio dei morti accertati in provincia di Forlì. Previste altre ventiquattro ore di allerta rossa in Emilia-Romagna: dalla mezzanotte di giovedì 18 fino alla mezzanotte di venerdì 19. L’allarme per criticità idrica e idrogeologica riguarda la maggior parte della regione, soprattutto i territori romagnolo e bolognese. Per domani, giovedì 18 maggio, non sono tuttavia previste precipitazioni su tutto il territorio regionale.