Importante smottamento stamattina sulla A1, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze: attivata una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all'altezza del km 212

Continua l’incubo del maltempo e l’alluvione non risparmia le autostrade. Nelle mattinata di oggi, giovedì 18 maggio 2023, si è verificato un importante smottamento sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze. Attivata una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del km 212.

Registrati 14 chilometri di coda

Continuano le attività delle squadre di Autostrade per l’Italia, impegnate sul posto nelle operazioni di ripristino della regolare viabilità: al momento si registrano fino a 14 chilometri di coda. Emanato intanto un ordine di evacuazione immediata alla popolazione e alle aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci «interessate da possibili fenomeni di allagamento». A disporlo è stato il Comune di Ravenna per scongiurare il rischio allagamento della rete dei canali consortili a seguito della frattura del Lamone fra Reda e Fossolo.

L’annuncio social da parte del comune di Ravenna

L’amministrazione di Ravenna sui social: «Le persone che non hanno possibilità di andare da amici e parenti si rechino alle aree di accoglienza allestite al Cinema City Ravenna, via Secondo Bini 7 e al Museo Classis di Classe, via Classense 29», aggiungendo che «si sta procedendo a inviare dei pullman nelle frazioni interessate».