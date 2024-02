Allerta meteo prevista per Mercoledì 28 febbraio: ecco le Regioni a rischio

Arriva il maltempo in Italia: la Protezione Civile informa sull'allerta meteo per Mercoledì 28 febbraio

La Protezione Civile avvisa la popolazione sull’allerta meteo prevista per Mercoledì 28 febbraio, in diverse regioni italiane. Ecco quali sono.

Allerta meteo in diverse regioni italiane

Il maltempo sta colpendo duramente diverse regioni italiane, con particolare intensità nel Veneto ed Emilia Romagna

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un‘ allerta meteo rossa per parte del Veneto, allerta arancione in alcuni settori dell’Emilia Romagna e allerta gialla in gran parte del resto della penisola: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Allerta rossa per il rischio idrogeologico è stata dichiarata in: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Allerta meteo: il maltempo si sposterà sulle isole

L’area ciclonica presente sul Mediterraneo tenderà a spostarsi sulle isole portando piogge sparse e diffuse, con carattere temporalesco e un aumento importante del vento.

Dopo l’allerta meteo condizioni instabili anche nei prossimi giorni

Temperature sempre più miti in Italia, saranno quindi giornate di maltempo da nord a sud in gran parte d’Italia.

Un’altra perturbazione è attesa venerdì, con nuove piogge che si concentreranno soprattutto al Centro-Nord, accompagnate da neve su Alpi e Appennino.

Venti intensi di Scirocco, in rotazione da nord-est su alto Adriatico, alto Tirreno e Sardegna, da nord o nord-ovest su Ligure e Sicilia occidentale e mari fino a molto mossi o agitati.