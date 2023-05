Alluvione in Emilia-Romagna, si fingono volontari per rubare: arrestati per s...

Alluvione in Emilia-Romagna, si fingono volontari per rubare: arrestati per s...

Arrestati un uomo e una donna che dovranno rispondere del reato di furto in abitazione durante l'alluvione in Emilia Romagna

Alluvione in Emilia Romagna, un uomo e una donna sono stati arrestati domenica mattina dalla polizia per un episodio di sciacallaggio a Fornace Zarattini, quartiere alle porte di Ravenna

Alluvione in Emila Romagna, 2 arresti per sciacallaggio

Purtroppo non mancano mai. I cosiddetti “sciacalli” sono sempre pronti a ricordare l’altra faccia degli atti di forza e coraggio nelle tragedie, come la terribile alluvione che ha colpito da giorni l’Emilia Romagna.

Anche in questo caso, i due arresti di domenica mattina rappresentano l’altra faccia dei giovani volontari, di tutte le forze dell’ordine e della Protezione Civile che stanno lavorando senza sosta per aiutare la popolazione dei luoghi colpiti dall’alluvione.

Il furto in località Fornace Zarattini

A finire in manette in questo caso, un uomo e una donna che dovranno rispondere del reato di furto in abitazione. Il reato è avvenuto in uno tra il luoghi più colpiti dagli allagamenti. In località Fornace Zarattini, i due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione,

Solo dopo che i due finti volontari si sono allontanati dall’appartamento, i proprietari si sono resi conto che erano spariti circa 6mila euro.

L’arresto da parte degli agenti antisciacallaggio

Fortunatamente, dopo che la coppia di anziani ha dato l’allarme, gli agenti in servizio antisciacallaggio hanno subito bloccato i sospettati. I responsabili del furto in concorso sono quindi stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.