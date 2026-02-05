Oggi, 5 febbraio 2026, intorno alle ore 13.30, drammatico incidente in montagna, in Alto Adige, dove una valanga ha travolto diversi scialpinisti.

Alto Adige, valanga travolge scialpinisti

Nel primo pomeriggio di oggi una valanga si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. Un gruppo di scialpinisti, che si trovava nella zona del rifugio Madriccio, è stato travolto.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con gli elicotteri della Guardia di Finanza e il Pelikan 2. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche diverse squadre del soccorso alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst.

Alto Adige, valanga travolge scialpinisti: il tragico epilogo

Al momento il bilancio della valanga che nel primo pomeriggio di oggi si è staccata sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti, è di due morti. Una persona invece sarebbe stata estratta viva. Il Soccorso Alpino informa che c’è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in un’altra valanga ma, al momento, non ci sono conferme ufficiali. Nella zona dell’Ortles il percolo valanghe è attualmente di grado 3 su 5, quindi marcato. E’ davvero lunga la lista di incidenti che sono avvenuti in questa zona, alcuni solo pochi mesi fa.