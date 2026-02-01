Le montagne del Friuli Venezia Giulia oggi sono state teatro di una drammatica emergenza: due valanghe, staccatesi quasi contemporaneamente a Sella Nevea e Casera Razzo. I soccorsi sono sul posto e ci sarebbero persone coinvolte.

Cadute due valanghe in Friuli: coordinamento dei soccorsi e operazioni in corso

La SORES ha prontamente mobilitato due elicotteri dell’elisoccorso regionale e un mezzo aereo della Protezione Civile per raggiungere le zone colpite.

Sul terreno sono impegnate le stazioni del Soccorso Alpino di Cave del Predil e Forni Avoltri, insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono in condizioni impegnative, con l’obiettivo di individuare eventuali persone sepolte e garantire la sicurezza di chi interviene.

Cadute due valanghe in Friuli, in azione i soccorsi: “Persone sepolte sotto la neve”

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1° febbraio, intorno alle 14:30, due valanghe hanno interessato le aree di Sella Nevea e Casera Razzo, nel Friuli Venezia Giulia. Come riportato dall’Ansa, le prime informazioni indicano che in entrambe le località potrebbero esserci persone rimaste intrappolate sotto la neve, rendendo immediata e urgente l’attivazione dei soccorsi.

Aggiornamenti sulle emergenze in Friuli: valanghe a Sella Nevea e Casera Razzo

Come riportato da Il Piccolo, a Sella Nevea cinque persone sarebbero rimaste coinvolte in una valanga, riuscendo comunque a mettersi in salvo autonomamente o con l’assistenza del personale sanitario. Fortunatamente, soltanto un individuo avrebbe riportato ferite, e non ci sarebbero segnalazioni di dispersi. I Vigili del fuoco di Udine non sarebbero intervenuti direttamente sul luogo dell’incidente, poiché la situazione è stata rapidamente gestita dal Soccorso alpino e dai sanitari.

Nel frattempo, la situazione rimane sotto stretto controllo nell’area di Casera Razzo, dove le operazioni di ricerca sono ancora in corso. L’Unità di comando locale dei Vigili del fuoco di Udine coordina le attività sul terreno, mentre le squadre operano sia via terra sia dall’alto, supportate da mezzi aerei.