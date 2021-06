Alvaro Soler a Verissimo: il racconto del suo lockdown

Alvaro Soler è stato ospite della puntata di Verissimo del 26 giugno e ha raccontato come ha trascorso il lockdown dovuto alla pandemia.

Alvaro Soler è stato ospite della puntata di Verissimo del 26 giugno e ha raccontato come ha trascorso il lockdown dovuto alla pandemia. Il cantante ha parlato delle sue sensazioni durante l’isolamento.

Alvaro Soler a Verissimo: il lockdown è stata un’occasione

Nonostante il lockdown dovuto alla pandemia sia stato molto pesante per tutte le persone, Alvaro Soler è riuscito a trovare un lato positivo per tutta questa situazione. Il cantante è stato ospite della puntata di Verissimo andata in onda il 26 giugno e ha raccontato come ha vissuto quel periodo di isolamento. “Prima del Covid avevo già deciso di staccare, perché mi ero molto concentrato sul lavoro e avevo bisogno di capire cosa volevo davvero” ha spiegato Alvaro Soler, che aveva attraversato un momento di leggera crisi.

La pandemia e il conseguente lockdown per lui sono stati un’occasione per dedicarsi alla musica e alla scrittura, per riuscire a scrivere nuove canzoni senza dover forzatamente seguire i ritmi frenetici a cui era abituato e che lo avevano portato ad una situazione di stress.

Alvaro Soler a Verissimo: è stato anche un momento di dolore

Il lato positivo della pandemia e del lockdown è stato sicuramente potersi dedicare alla musica in modo diverso, dopo un periodo di crisi.

Ha avuto molto più tempo per lavorare e per scrivere e questo per lui è stato molto importante. L’isolamento, però, è stato anche un momento di dolore per il cantante, come per tutte le altre persone. “Ma non poter vedere la mia famiglia è stato molto doloroso, ho sentito la loro mancanza” ha sottolineato Alvaro Soler, che ha sofferto molto la distanza dalla sua famiglia. Dopo questo periodo buio il cantante è pronto a tornare per portare un po’ di allegria nelle vite dei suoi fan.

Alvaro Soler a Verissimo: il nuovo singolo

Alvaro Soler aveva sentito il bisogno di prendersi una pausa dalla musica e dal successo. La pausa è diventata molto più lunga del previsto a causa della pandemia, ma per lui è stato anche un modo per scrivere di più e concentrarsi sul suo lavoro. Ora finalmente la pausa è finita e dopo il periodo di crisi il cantante è pronto a tornare, per portare un po’ di allegria nell’estate dei suoi fan. “Con il mio nuovo singolo Magia, una parola che amo molto: la usiamo quando non sappiamo come descrivere le emozioni” ha spiegato il cantante.