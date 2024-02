Amadeus difende Sanremo: un palco di pace e inclusione

Durante un’intervista rilasciata al programma a Porta a Porta, Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, ha risposto alle critiche riguardo all’uso del palco del Festival per diffondere odio, sottolineando i valori di inclusione e libertà che caratterizzano l’evento.

Messaggi positivi sul palco di Sanremo

Amadeus ha sottolineato che i cantanti che si sono esibiti a Sanremo hanno trasmesso messaggi di pace e hanno chiesto la fine della guerra, un messaggio che si contrappone fermamente alla diffusione di odio.

Condanna della violenza

In risposta alle domande su eventi passati, come il massacro di 1200 israeliani, Amadeus ha condannato ogni forma di guerra, sottolineando la necessità di fermare la violenza in ogni contesto.

Valori di inclusione e tolleranza

Il conduttore ha ribadito l’importanza dei valori di inclusione, uguaglianza e libertà di pensiero diffusi attraverso il palco di Sanremo, sottolineando che questi valori rappresentano un passo avanti per una società più aperta e rispettosa.

Preservare l’essenza di Sanremo

Amadeus ha concluso esprimendo la necessità di preservare lo spirito di Sanremo, considerandolo un faro di speranza e un’opportunità per promuovere la pace e la comprensione tra le persone. Ha invitato al rispetto di questa tradizione che ha sempre rappresentato un momento di unione e celebrazione della musica italiana.